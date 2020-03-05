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氣立發可轉債 募資6億元
專業自動化氣壓元件製造廠台灣氣立（4555）董事會昨（4）日通過，將發行國內第二次有擔保轉換公司債，發行總額以6.24億元為上限，每張面額10萬元，發行價格依面額的101%至104%發行，發行期間為三年。
氣立表示，此次發行有擔保轉換公司債，主要為償還國內第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權的本金（含利息補償金），以及償還銀行借款之用。
氣立董事會昨天同時通過去年度盈餘分配案，每股擬配發1.2元現金股利，其中0.6元為盈餘分配、0.6元為資本公積發放。公司並訂6月19日召開股東常會，會中將全面改選董事。
目前，氣立上海、浙江廠均已復工，集團並積極調度台灣產線支援，在手訂單出貨無虞。
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