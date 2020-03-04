受疫情衝擊 鮮活果汁2月營收年減逾八成

鮮活果汁-KY（1256）4日公告2月營收2,061.3萬元，年減85.2％，創歷史新低。鮮活表示，主要受到新冠肺炎疫情影響，公司運營及工廠復工展延，工作天數大幅減少，及中國大陸整體餐飲市場消費活動降低所致；鮮活也指出，若大陸疫情高峰能逐漸緩和，今年5月初有望恢復先前水準。

鮮活今年前兩個月累計營收為2.19億元，年減43.8%。目前三廠都已取得當地主管機關核准復工，最晚復工的是鮮活果汁工業(天津)有限公司，已取得當地主管機關核准，於昨日才復工。

鮮活表示，配合手搖茶飲外送訂單需求，已陸續少量出貨，後續仍需持續觀察大陸疫情發展及控制情況。鮮活4日股價收203.5元，下跌3元。

鮮活也提到，目前這段期間，最重要的任務是將防疫做到做好，而公司具有研發能力，可隨著月份持續推出新品，最近開始要推出夏季飲品，已開始有做配送的餐飲業者下訂單，因為最近大陸政府要廠商開業，都希望能以線上訂購和配送方式銷售，餐飲行業逐漸復甦中；只是到實體商場消費的人仍不多，但隨著疫情下降，有望逐步好轉。

鮮活表示，面臨新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，近期對公司營收將會造成明顯衝擊，惟隨著大陸工廠復工率逐步提高，民生消費需求增溫，健康飲品的訴求預期將會提升，公司仍持續與客戶共同研發，並採取獨家供應的客製化模式，未來營運可望隨著疫情緩和逐步回復正常軌道。

鮮活進一步指出，公司亦積極開發新產品、擴大銷售通路，面對大環境變化，致力提升產品競爭優勢，以期維持營運穩健發展。