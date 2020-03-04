快訊

網管害全境擴散？ 中國微信「疫情封鎖」跨年夜已開始

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

受疫情衝擊 鮮活果汁2月營收年減逾八成

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）4日公告2月營收2,061.3萬元，年減85.2％，創歷史新低。鮮活表示，主要受到新冠肺炎疫情影響，公司運營及工廠復工展延，工作天數大幅減少，及中國大陸整體餐飲市場消費活動降低所致；鮮活也指出，若大陸疫情高峰能逐漸緩和，今年5月初有望恢復先前水準。

鮮活今年前兩個月累計營收為2.19億元，年減43.8%。目前三廠都已取得當地主管機關核准復工，最晚復工的是鮮活果汁工業(天津)有限公司，已取得當地主管機關核准，於昨日才復工。

鮮活表示，配合手搖茶飲外送訂單需求，已陸續少量出貨，後續仍需持續觀察大陸疫情發展及控制情況。鮮活4日股價收203.5元，下跌3元。

鮮活也提到，目前這段期間，最重要的任務是將防疫做到做好，而公司具有研發能力，可隨著月份持續推出新品，最近開始要推出夏季飲品，已開始有做配送的餐飲業者下訂單，因為最近大陸政府要廠商開業，都希望能以線上訂購和配送方式銷售，餐飲行業逐漸復甦中；只是到實體商場消費的人仍不多，但隨著疫情下降，有望逐步好轉。

鮮活表示，面臨新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，近期對公司營收將會造成明顯衝擊，惟隨著大陸工廠復工率逐步提高，民生消費需求增溫，健康飲品的訴求預期將會提升，公司仍持續與客戶共同研發，並採取獨家供應的客製化模式，未來營運可望隨著疫情緩和逐步回復正常軌道。

鮮活進一步指出，公司亦積極開發新產品、擴大銷售通路，面對大環境變化，致力提升產品競爭優勢，以期維持營運穩健發展。

疫情 餐飲業 營收

延伸閱讀

新冠肺炎疫情延燒 南韓1月口罩出口激增

北市勞動局拜會印尼辦事處 盼向移工宣導防疫

新北防疫 銀髮族社教課程全延到4月開學

對抗新冠肺炎疫情 川普捐一季薪水給美國衛生部

相關新聞

疫情+出售子公司影響 上緯2月營收2.03億元歷史新低

受到新冠肺炎疫情、以及出售子公司的雙重影響，上緯投控（3708）4日公告2月營收2.03億元，年減三成，也比去年同期衰退...

信邦2月營收13.35億元 年增10.65%月減14.16%

電子零組件廠商信邦自結2月合併營收為13.35億元，較去年2月12.06億元成長10.65%，與1月15.55億元減少1...

冠星報喜 打進Nike鏈

紡織股后冠星-KY（4439）首度打進Nike（耐吉）供應鏈，預計4月開始出貨，為了因應未來成長需求，冠星決定再加碼投資2,000萬美元（約新台幣6億元），擴建柬埔寨新廠。

遠百旗下 愛買衝刺生鮮業績

新冠肺炎疫情使宅經濟發酵，遠百（2903）旗下量販店愛買昨（3）日表示，2月生鮮整體業績成長25%，即日起正式推出永續食物標章商品，支持台灣在地農產品，要持續衝生鮮業績。

海悅 上月營收 增1.2倍

代銷產業龍頭海悅（2348）昨（3）日公布，今年2月合併營收來到1.76億元，年增率達120％，續創歷年同期新高。海悅表示，主要受惠新北及桃園市的包銷個案持續開出紅盤，包括「土城日月光」、新店區「宏普中央公園」、中壢區「冠德青璞匯」及「鉅陞永麗花園」等。

興富發砸43億 台中獵地

獵地王興富發建設（2542）集團昨（3）日再出手雙雙公告取得土地，其中興富發建設砸43.56億元（含建照）拿下台中七期1,852.93坪；潤隆建設則在竹北取得1,740坪土地，總金額達19.81億元，兩家公司共投資63.37億元、取得3,593.7坪地。

台肥 取得培豐100%股權

為解決國內長期旺季用肥需求，台肥（1722）昨（7）日公告取得培豐科技100%股權；台肥指出，培豐公司已在四年前規劃建置新產能，新產能硝磷複肥預計今年7月正式投產，將有效穩定調節國內肥料供需。

殖利率5% 花仙子配息3.76元

花仙子（1730）昨（3）日公告，董事會通過配發現金股利3.76元，以該公司昨日股市收盤價72.7元概算，現金殖利率約5.17%。

熱門新聞

中華徵信所示警39家上市櫃公司可能現金不足

內資護台股 外資賣不停

台積電2日盤後鉅額交易 跌破300元

永豐金、台積 公股狂敲

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

額溫槍供不應求 晶片廠股價齊揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。