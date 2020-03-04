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難逃疫情影響 聚陽2月營收下滑至15個月以來新低

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

成衣大廠聚陽（1477）今（4）日公布2月營收16.93億元，年減18.4%，也比元月下滑19.1%，為2018年11月以來的單月營收新低。

面對這波新冠肺炎疫情延燒，由於聚陽主要生產基地在越南和印尼，中國大陸廠的生產比重不到5%，外界甚至期待聚陽有機會接獲轉單效益，惟今日公布的2月略低於外界預期。

對此，聚陽主管表示，公司2月營收受到的影響因素滿多，主要包括新冠肺炎、客人改交期或船期，加上對比去年同期，今年新台幣走勢升值，三大因素皆不利聚陽營收表現。聚陽雖然大陸生產比重不高，但一些原料還是要從大陸採購，面對新冠肺炎，多少還是會受到一些影響。

不過聚陽主管強調，到目前為止沒有聽到砍單，客人都可以理解，同意調整交期等，預期訂單和營收只是遞延發生。

聚陽累積今年前二個月營收37.86億元，年減10.3%，由於新冠肺炎疫情尚未平息，聚陽3月營運還是會面臨一些壓力，對於整體第1季營運看法保守。

聚陽 營收 新冠肺炎

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