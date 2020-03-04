信邦2月營收13.35億元 年增10.65%月減14.16%

電子零組件廠商信邦自結2月合併營收為13.35億元，較去年2月12.06億元成長10.65%，與1月15.55億元減少14.16%；累計2020前2月合併營收為28.90億元，較去年同期成長14.04%。

信邦指出，因受新冠狀病毒肺炎疫情影響，中國各地方政府為管控疫情，各廠區的作業人員無法如期返工，北京、江陰及桐城工廠開工後的產能利用率僅在30~40%，導致2月合併營收較1月減少；根據以往中國農曆假期的經驗，廠端作業人員於農曆假期前一週開始休假，元宵節後才返崗工作，約有3週的產能缺口。

因能掌握客戶端的需求，故將該期間的產能需求，調整至第四季淡季的期間生產，在2020年2月產能不足的狀態下，仍有已完成的存貨可供出貨，因此繳出2月合併營收較去年同期成長10.65%的成績。

目前大陸各工廠的產能已回復到60~70%，若3月產能回復到80%，第1季整體營運應會較去年第1季及第4季成長。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收81.48%；連接器及零組件銷售佔18.52%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔30.99%；綠能及節能產業佔30.50%；通訊及電子週邊產業佔合併營收22.74%；醫療及健康照護產業佔8.96%；汽車產業佔6.81%。