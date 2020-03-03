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牧德2月營收2.22億元 歷年同期新高

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

牧德科技（3563）今（3）日公告2月營收約 2.22 億元月成長 5.39%，年成長 4.74%，創下同期歷史新高。

牧德提到，上個月因為受過年天數減少，設備製造同業普遍有 30~50%的雙衰退， 而牧德卻逆勢成長。2月受疫情嚴重衝擊，中國大陸地區在PCB 廠更是處於半停工的狀況，牧德2月營收仍能挺住而且月成長。

牧德表示， 疫情對公司業績影響不太大，只是客服裝機人員受隔離影響人力比較吃緊， 所幸因為事前調度得宜，未造成人力排擠，至於3月大陸客戶多已恢復開工， 外地隔離政策相對放寬，客戶人力吃緊之壓力會舒緩許多。

牧德表示，這波疫情剛好可訓練公司團隊應變能力並提升產業競爭力， 牧德科技會把握時機，加強研發將領先優勢擴大。

另外去年創設的伯特利 獨角獸孵化中心 Smart Camera 團隊第1季已準備接單出貨，會逐步放量出來，另一家芯片設計公司也將在3月起有產品推出。最後一家區塊鏈公司會是唯一上半年仍在研發階段的公司，其餘四家均在第一季起有所貢獻。

牧德也強調，將陸續引進其他重要創新公司進入中心，為布局技術完整及產業生態鏈。

牧德科技 疫情 營收

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