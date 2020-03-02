疫情期間 2月新車銷售開紅盤

國內新車2月分銷售出爐，總體市場達2.73萬台，比市場原先預估2.2萬台來的好，比去年同期成長39%。部分消費者認為在疫情期間，坐自家的車子，比去擠公車、捷運還安心，明顯提高購車意願；和泰車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS銷售達8724台，年增率達55%。

根據銷售數字2月銷售表現最好的還是和泰車代理的雙品牌TOYOTA及LEXUS表現很出色，單月總銷售量為8724台，市占率為31.9%，年增率為55%；中華車商用車持續熱銷，2月銷售排名第二，銷售台數為3161台，市占率11.6%，年增率22%；裕日車銷售表也很亮麗，旗下代理的NISSAN及INFINITI銷售台數也比預期好達到2064台，年增率18%。

2月的新車銷售比市場預期還好，主要原因有兩個，除了去年基期有遇到農曆過年期間外，今年2月的銷售量也比原先預期還還好；另外，原本大家看到去店面看車的人潮減少，以為會影響到新車銷售，反而不是這樣，去看車的人買車的速度比過去快，都希望能快點拿到新車上路，也推動2月的新車銷售量比預期好。

2月分較去年同期成長，然而因為元月分是過年前的銷售最熱期間，所以總體銷售較元月下滑，這都是很正常情況。根據業界推估，雖然受到疫情影響，消費者來到店面看車的意願減少，以2月分來看，最少減少三成，但因為大家擔心會有缺車問題，再加上疫情開自家車出門安全的想法，訂車的速度恐怕會比預期來看，然而還是推估3月分汽車市場銷售會達到3.3萬台。