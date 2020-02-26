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榮成旗下陸廠復工集團股攻頂 造紙類股指數噴漲7%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

中國大陸紙價上漲加上紙廠陸續復工，帶動造紙股今（26）日漲勢凌厲，在台股跳空大跌逾百點的行情下，紙股一枝獨秀、萬綠叢中一點紅，成為資金避風港。上市造紙類股指數盤中來到222.64點，漲幅逾7%，來到15個月以來的新高水位。

榮成（1909）公告旗下江蘇榮成環保科技在2月25日正式復工，激勵榮成今日股價大漲，在大單敲進下，榮成早盤股價暴量攻頂，來到18.05元，委買張數鎖逾2萬張，同集團的寶隆也在買盤推升下，順利攻頂，股價來當14.7元，委買張數鎖近萬張。

造紙股龍頭股正隆早盤亦震盪走高，來到24.75元，漲幅逾9%，股價持續創波段新高，來到19個月新高位置。另永豐餘、華紙早盤漲幅亦逾6%。

榮成表示，子公司江蘇榮成環保科技已取得當地主管機關核准，2月25日正式復工。雖然榮成在湖北的3座工廠仍處於管制階段，另外包括無錫廠與平湖廠也皆未復工。但公司表示，2月底開始陸續復工，目標3月可全面復工。

榮成表示，中國大陸紙價目前處在上漲態勢，隨著旗下工廠陸續復工，也將公告價格變動。榮成與旗下的寶隆並將在3月24日參加交易所舉辦的法說會。

正隆目前在中國大陸皆為紙器廠，反應成本因素，3月並評估調漲。此外，市場看好正隆是中國大陸工紙上漲的受益者。

法人表示，中國廢紙收取困難造成廢紙成本上升，並推升工紙漲價，而受大陸禁廢令影響，台灣採購外廢成本持續下降，並有利台灣工紙外銷。

榮成

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