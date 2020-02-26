中租 上月每股賺0.98元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

中租控股昨（25）日公布今年1月獲利，1月單月自結稅後純益13億元，較去年同月成長13%，每股稅後純益（EPS）0.98元，凸顯新冠肺炎疫情對中租控股的獲利動能，尚未造成衝擊。

中租控股1月合併營收新台幣47億元，年成長4%，若還原去年中國大陸地區銷貨收入認列方式推算，則1月合併營收為新台幣53億元，年增18%，顯示1月無論營收及獲利，都持續維持成長。

中租控股表示，今年1月合併稅後純益持續較去年同期成長，主因為整體業績成長帶動應收款淨額穩定累積，加以成本費用率較去年同期略降，獲利空間也增加，若與2019年12月稅後純益相較，月增2%。

市場關切中租控股大陸市場業務，在疫情尚無顯著降溫、各地復工進度不一之下，恐對中租大陸租賃事業產生衝擊。

中租控表示，目前觀察客戶繳款正常，並沒有大幅延滯狀況出現，後續會持續密切觀察客戶復工狀況。

中租 新台幣 營收

延伸閱讀

日本四國出現新冠肺炎確診首例 是鑽石公主號乘客

伊朗新冠肺炎95確診16死 衛生部副部長也中鏢

新冠肺炎衝擊 日本還有3個月時間決定東奧命運

中租合迪 將辦60億聯貸

相關新聞

中租 上月每股賺0.98元

中租控股昨（25）日公布今年1月獲利，1月單月自結稅後純益13億元，較去年同月成長13%，每股稅後純益（EPS）0.98元，凸顯新冠肺炎疫情對中租控股的獲利動能，尚未造成衝擊。

台中銀 將派股利0.8元

台中銀行昨（25）日董事會決議去年盈餘分派每股股利0.8元，其中現金股息每股0.28元，股票股利每股0.52元，股利水準及現金、股票比例，已經連續第三年相同。

新光金配息0.4元 殖利率4.1％

新光金控昨（25）日董事會通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利每股0.4元，按新光金昨日收盤價每股9.74元計算，股息殖利率4.1%，優於市場預期。

台灣鋼聯 3招添動能

國際鋅價低迷，台灣鋼聯（6581）估氧化鋅產品首季單價變差，不利損益表現。鋼聯今年祭出三招，包括提高工廠汙土整治接單比例，子公司台鋼資源跨足預拌混凝土事業，6月上線，以及建置陸域風力發電機、銷售綠電，增添未來營運動能。

和泰車氣盛 逆勢走強

新冠肺炎疫情雖然影響到看車的人氣，然而，和泰車（2207）發現會前往看車的人，反而決定的時間縮短，和泰車今天股價逆勢走強，盤中股價來到645元，漲幅達1.4%。

朋億去年每股賺14.65元 配發10元現金股利

半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）公布2019年財報，每股純益14.65元，董事會決議擬配發每股現金股利10元。...

大盤一度重挫逾百點 塑化指數失守800點

受到大盤重挫影響，塑化指數早盤失守800點大關，跌幅約0.6%，又以塑膠族群的台塑、南亞與台化同步領跌，唯獨恆大有防疫概...

朋億去年每股賺14.65元 擬配發10元現金股利

朋億（6613）去年第4季每股稅後純益（EPS）達 3.69 元， 年增23％；董事會擬配發每股 10 元現金股利，連續...

熱門新聞

大摩喊鴻海挑戰161元 直逼張博凱200元天價

電阻漲價優於預期 國巨逆勢大漲創新高

華新科法說激勵 一馬當先

美股狂瀉千點兩年最慘 張建一：美股仍有機會創新高

美股狂瀉千點 台積電扮護國神山股價領先止跌回升

三王撐盤台股黑翻紅收漲5.36點 三大法人賣超111.2億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。