中租 上月每股賺0.98元
中租控股昨（25）日公布今年1月獲利，1月單月自結稅後純益13億元，較去年同月成長13%，每股稅後純益（EPS）0.98元，凸顯新冠肺炎疫情對中租控股的獲利動能，尚未造成衝擊。
中租控股1月合併營收新台幣47億元，年成長4%，若還原去年中國大陸地區銷貨收入認列方式推算，則1月合併營收為新台幣53億元，年增18%，顯示1月無論營收及獲利，都持續維持成長。
中租控股表示，今年1月合併稅後純益持續較去年同期成長，主因為整體業績成長帶動應收款淨額穩定累積，加以成本費用率較去年同期略降，獲利空間也增加，若與2019年12月稅後純益相較，月增2%。
市場關切中租控股大陸市場業務，在疫情尚無顯著降溫、各地復工進度不一之下，恐對中租大陸租賃事業產生衝擊。
中租控表示，目前觀察客戶繳款正常，並沒有大幅延滯狀況出現，後續會持續密切觀察客戶復工狀況。
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