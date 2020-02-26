台中銀 將派股利0.8元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

台中銀行昨（25）日董事會決議去年盈餘分派每股股利0.8元，其中現金股息每股0.28元，股票股利每股0.52元，股利水準及現金、股票比例，已經連續第三年相同。

台中銀去年獲利續創歷史新高，自結2019年累計稅前盈餘52.01億元，累計稅後純益約43億元，每股稅後純益（EPS）1.16元，由於台中銀近年每年盈餘分派均以股票股利比重較高，以利充實資本、強化普通股強度，因此在股本膨脹下，去年EPS較前一年度還要略少0.02元，分派比率則是近七成。

台中銀昨天董事會討論盈餘分派，決定維持前兩年水準，以昨天台中銀收盤價估算，股息殖利率約2.3%。

台中銀日前自結今年1月獲利，獲利持續成長，並未受新冠肺炎疫情影響，自結1月稅前盈餘4.09億元，稅後純益3.33億元，EPS0.09元，年增一成以上。台中銀決議盈餘分派案後，將盈餘轉增資19.2億元，股東會通過、完成除權息後，資本額將略增至約390億元。

台中銀預期海外業務成長以及企金與資產結構調整等策略持續下，個金業務也積極開發利基型商品拓展新客層，有利於穩定利差收益，帶動本業獲利可望持續穩健成長。

台中銀行 股利 EPS

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