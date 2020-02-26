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新光金配息0.4元 殖利率4.1％
新光金控昨（25）日董事會通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利每股0.4元，按新光金昨日收盤價每股9.74元計算，股息殖利率4.1%，優於市場預期。
原本市場法人預估新光金將配發現金股利0.31元，昨日公告結果優於預期，預料對新光金短線股價表現帶來有利支撐。
台灣預計2025年接軌IFRS 17（國際財務報告準則第17號保險合約），金管會保險局鼓勵壽險公司多累積資本，不少壽險公司盈餘無法上繳，母公司金控必需借錢來發放現金股利。
新光金控因為發放現金股利的金額不大、僅約50億元，加上銀行與證券子公司已形成第二與第三具獲利引擎，因而不需要借錢來發放現金股利。
新光金昨日董事會也通過去年財報，新光人壽避險前經常性收益率從4.1%增至4.17%，負債成本從4.08%降至3.97%，避險成本為1.73%。
新光人壽近年經營策略以提高經常性收益為目標，成效浮現。去年公司現金股利含ETF在內達163億餘元、年增23.6億元，創下史上新高。
新壽去年租金收入42億餘元、年增2.96億元，利息收入也較前年增加82億元。
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