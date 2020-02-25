大峽谷-KY陸廠復工率 估3月初可達85%

台灣LED廠中，大峽谷-KY（5281）是少數完全以中國大陸市場為重心的公司，因此，本波大陸復工及營運受影響的公司中，該公司也格外受市場矚目，今（25）日大峽谷-KY公告，旗下大峽谷照明系統（蘇州）股份有限公司、上海大峽谷光電科技有限公司已於2月10日復工，預計3月初復工率可達85%。

大峽谷-KY表示，該公司旗下子公司，大峽谷照明系統（蘇州）股份有限公司、上海大峽谷光電科技有限公司，均已在2月10日復工，並配合江蘇省蘇州市吳江區政府政策，人員依返程地點進行3~14天自行隔離，視情形採取線上辦公及分批復工作業。

大峽谷-KY指出，目前復工率約為35%，生產緊急的客製化訂單，並已在2月10日起陸續出貨，預計到3月初復工率可達85%。

此外，對於疫情影響營運的情況，該公司也指出，到目前為止，由於該公司及部分客戶尚未完全復工，部分產品仍無法出貨，目前業務單位已與客戶持續聯繫中，並由生管單位依客戶情形調整生產排程，待客戶所在地區復工後盡速出貨。