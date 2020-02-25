台灣鋼聯營運射三箭 添營運動能

國際鋅價低迷，台灣鋼聯（6581）今（25）日舉行法說會，預估氧化鋅產品首季單價變差，不利損益表現。鋼聯今年祭出三招，包括提高工廠污土整治接單比例，子公司台鋼資源跨足預拌混凝土事業，6月上線，以及建置陸域風力發電機、銷售綠電，增添未來營運動能。

受去年鋼市不振、國際鋅價下滑及煉鋅加工費上漲拖累，鋼聯2019年營收和獲利較去年同期下滑。鋼聯去年稅後純益為3.99億元，年減49%；每股純益（EPS）為3.58元。

鋅錠庫存量暴增，近期LME鋅價滑落到2,100美元大關，創近三年半新低。台灣鋼聯一月營收持續衰退，為7788.3萬，年減49.60%。鋼聯觀察，氧化鋅產品首季單價面臨壓力，預期較去年同期要差。

展望今年，鋼聯估氧化鋅產品出貨量將與去年持平，但售價高低，將考驗獲利。另外，第2季期間，全球鋼市能否順利回升，提高氧化鋅產品原料的集塵灰收受量，還有煉鋅廠加工費能否提高，今年市場供需狀況才會更明朗。

鋼聯今年擴大多元化佈局，增添營運新動能。污染土壤業務方面，鋼聯今年將調整接單策略，逐步增加單價較高的工廠污土接單，並開發前端污染場址整治業務。

另外，鋼聯子公司台鋼資源跨足煉鋼廠爐渣安定化處理，未來可增加處理費收入，也可再利用製成預拌混凝土，增加營收項目。首批產線去年第4季建置完成，預計3月啟用。鋼聯稱已陸續與下游客戶完成供料簽約，試營運期間，可供應級配粒料進行試用，而再生粒料專用的預拌混凝土廠預計6月完工投產。

綠電方面，鋼聯工廠位在彰濱工業區，公司稱將於場內建置大型風力發電機，開發綠電銷售業務，暫定上半年完成環評程序後進行規劃。