朋億去年每股賺14.65元 配發10元現金股利

半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）公布2019年財報，每股純益14.65元，董事會決議擬配發每股現金股利10元。另經董事會決議通過人事任命案，原許宗政總經理將轉任大陸兩家子公司法派董事長，以整合集團資源，為長期策略發展開創營運新格局。

展望2020年，朋億表示，第1季適逢農曆新年長假及新型冠狀病毒疫情蔓延，使得中國地區延後開工，導致整體工作天數減少，雖短期影響公司整體出貨表現與施作工程進度，但以目前在手訂單無接獲任何客戶取消之通知，加上受惠全球半導體產業前景樂觀、中國高科技產業擴大資本支出的趨勢明確，來自半導體產業客戶之訂單占比高達七成五來看，設備與工程服務的需求仍水漲船高，保持良好的訂單能見度，對整體營運增添良好動能。

考量資本公積充沛且財務體質健全，朋億經董事會決議通過，今年擬配發每股現金股利10元，配發率68%。

朋億2019年第4季合併營收為11.01億元，年增20%，營業利益1.98億元，稅後純益達1.25億元，每股純益3.69元；2019年全年合併營收為44.06億元，營業利益6.66億元，稅後淨利達4.97億元，每股純益14.65元。