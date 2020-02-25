朋億去年每股賺14.65元 擬配發10元現金股利
朋億（6613）去年第4季每股稅後純益（EPS）達 3.69 元， 年增23％；董事會擬配發每股 10 元現金股利，連續三年現金配發率超過65％。
朋億經董事會並通過人事任命案，原總經理許宗政將轉任大陸兩家子公司法人董事長，以整合集團資源，為長期策略發展開創營運新格局。
新任總經理將由執行副總經理馬蔚接任，董事會期許由許宗政與馬蔚擴大整合集團資源，一同提升朋億於全球高科技產業市場的占有率表現，挹注整體營運長期穩健成長的動能。
馬蔚過去四年，親率團隊成立冠禮與蘇州冠博兩家子公司開拓中國大陸市場版圖，成功承攬多家國際知名半導、面板、光電等高科技產業的廠務及製程供應設備與工程服務，站穩公司在大陸市場一定的產業地位，同時也協助團隊拉升公司營收，推進朋億連續三年均保持賺一個股本優異獲利的重要成果。
展望2020年首季，由於適逢農曆新年長假及新型冠狀病毒疫情蔓延，使得中國地區延後開工，導致整體工作天數減少，雖短期影響公司整體出貨表現與施作工程進度，但以在手訂單目前仍無接獲任何取消通知，且受惠全球半導體產業前景樂觀、中國高科技產業擴大資本支出的趨勢不變，主要客戶詢問朋億設備與工程服務的需求仍水漲船高。
朋去年全年合併營收為 44.06 億元，營業利益 6.66 億元，稅後淨利 4.97 億元，每股稅後盈餘14.65元。
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