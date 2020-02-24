亞崴支援口罩國家隊但未產口罩 疫情升溫下股價逆勢漲

新冠肺炎疫情造成民眾恐慌大搶口罩，多達27家工具機業者協力組成口罩國家隊，快速組裝機器設備上線生產，網路上瘋傳一段影片，原貼文者發文「亞崴國家隊組裝2台口罩機，1天可供500萬個口罩」，引來網友議論；亞崴則是表示，只是協助設備廠，本身並未生產口罩；不過，在疫情延燒下，口罩等防疫股吸引資金搶進，亞崴今（24）日股價也是逆勢上漲。

經濟部臉書表示，口罩製造新產線目前正一條條陸續上線中，3月初，將可達日產1,000萬片的產量；要打造60條口罩產線，過去需要4~6個月，現在必須趕在1個月之內陸續上線，幾乎是不可能的任務，不過，我們看到的不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績。

經濟部指出，在得知政府要新建產線任務的第一時間，工具機公會理事長許文憲主動聯繫，召集會員相挺支援。產業界陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠，現地協助。

經濟部強調，對參與新增口罩產線任務的廠商，表示感謝，同時就像電影要看完片尾製作名單一樣，這次參與的廠商包括哈伯精密、靄崴科技、台灣瀧澤科技、東台精機、東捷科技、上銀科技、程泰機械、亞崴機電、永進機械、台灣引興、普森精密 、協易機械、三鋒機器、東培、大立機器、吉輔企業、盈錫精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械 、新穎機械 、源潤豐鑄造 、德大機械 、慶鴻機電 、泓鉅精機、鍵和機械、大銀微系統等。

隨著口罩機陸續上線生產，網路上出現一段影片，原貼文表示，「由亞崴國家隊組裝好的2台口罩機今試車完成，將運送至高雄口罩工廠，1天可供500萬個口 罩，過幾天後不怕買不到了」，影片快速流傳，引來網友議論及不同的看法。

亞崴則是澄清，是派員協助設備組裝，本身並沒有生產口罩，同時強調，參與的團隊很多，亞崴只是其中之一，同時，亞崴指出，1條生產線的日產能是10萬片，經濟部新增60條產線規格都一樣，並不是1條產線1天就可以生產500萬片。

疫情擴散下，台股大盤今日大跌逾百點，防疫概念股再成為焦點，口罩股、清潔用品股、醫療器材股等強漲，恆大、康那香、美德醫、新麗等口罩股盤中全數亮燈漲停，亞崴也受惠，盤中上漲3.59%。