快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞崴支援口罩國家隊但未產口罩 疫情升溫下股價逆勢漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
亞崴指出，1條生產線的日產能是10萬片，經濟部新增60條產線規格都一樣，並不是1條產線1天就可以生產500萬片。 記者黃寅／攝影
亞崴指出，1條生產線的日產能是10萬片，經濟部新增60條產線規格都一樣，並不是1條產線1天就可以生產500萬片。 記者黃寅／攝影

新冠肺炎疫情造成民眾恐慌大搶口罩，多達27家工具機業者協力組成口罩國家隊，快速組裝機器設備上線生產，網路上瘋傳一段影片，原貼文者發文「亞崴國家隊組裝2台口罩機，1天可供500萬個口罩」，引來網友議論；亞崴則是表示，只是協助設備廠，本身並未生產口罩；不過，在疫情延燒下，口罩等防疫股吸引資金搶進，亞崴今（24）日股價也是逆勢上漲。

經濟部臉書表示，口罩製造新產線目前正一條條陸續上線中，3月初，將可達日產1,000萬片的產量；要打造60條口罩產線，過去需要4~6個月，現在必須趕在1個月之內陸續上線，幾乎是不可能的任務，不過，我們看到的不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績。

經濟部指出，在得知政府要新建產線任務的第一時間，工具機公會理事長許文憲主動聯繫，召集會員相挺支援。產業界陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠，現地協助。

經濟部強調，對參與新增口罩產線任務的廠商，表示感謝，同時就像電影要看完片尾製作名單一樣，這次參與的廠商包括哈伯精密、靄崴科技、台灣瀧澤科技、東台精機、東捷科技、上銀科技、程泰機械、亞崴機電、永進機械、台灣引興、普森精密 、協易機械、三鋒機器、東培、大立機器、吉輔企業、盈錫精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械 、新穎機械 、源潤豐鑄造 、德大機械 、慶鴻機電 、泓鉅精機、鍵和機械、大銀微系統等。

隨著口罩機陸續上線生產，網路上出現一段影片，原貼文表示，「由亞崴國家隊組裝好的2台口罩機今試車完成，將運送至高雄口罩工廠，1天可供500萬個口 罩，過幾天後不怕買不到了」，影片快速流傳，引來網友議論及不同的看法。

亞崴則是澄清，是派員協助設備組裝，本身並沒有生產口罩，同時強調，參與的團隊很多，亞崴只是其中之一，同時，亞崴指出，1條生產線的日產能是10萬片，經濟部新增60條產線規格都一樣，並不是1條產線1天就可以生產500萬片。

疫情擴散下，台股大盤今日大跌逾百點，防疫概念股再成為焦點，口罩股、清潔用品股、醫療器材股等強漲，恆大、康那香、美德醫、新麗等口罩股盤中全數亮燈漲停，亞崴也受惠，盤中上漲3.59%。

口罩 經濟部

延伸閱讀

影／挺抗疫展愛心！台南多家企業提供康那香員工午餐

港人邊搶口罩邊聚餐 登山避疫「旺過旺角」

質疑「罷韓」連署送禮涉違選罷法 杏仁哥等4韓粉挺身告

林奕華喊口罩實名制2.0 學生口罩統一由學校代購

相關新聞

亞崴支援口罩國家隊但未產口罩 疫情升溫下股價逆勢漲

新冠肺炎疫情造成民眾恐慌大搶口罩，多達27家工具機業者協力組成口罩國家隊，快速組裝機器設備上線生產，網路上瘋傳一段影片，...

庫藏股不敵疫情利空 岱宇股價續跌

岱宇（1598）董事會通過今日起至4月23日將實施庫藏股，預計買回自家股票3,000張，買回價格區間為30元至50元，且...

國際廢鋼行情回溫 豐興本週盤價止跌回升

豐興（2015）本週國內廢鋼、鋼筋價格止跌回升，廢鋼每公噸調漲500元，鋼筋每公噸調漲200元，型鋼則維持平盤。豐興表示...

疫情效應 裕日車面臨缺料挑戰

新冠肺炎影響，汽車供應鏈體系3月中才能復工，汽車業者預期3月起即將出現供應不足的問題。裕日車（2227）就指出，過年前的備料約有一個月的庫存，但供應鏈復工遲延，3月即將出現缺車的問題，裕日車的暢銷車款包括KICKS、Livina等可能會最先缺車。

利差擴大 新光鋼、燁輝看旺

中鋼新盤價每公噸低於流通行情500元，新光鋼（2031）、美亞、高興昌等成本壓低，市場發揮空間擴大，Q2營運績效有望揚升。

汽車零組件廠 加速移出大陸

供應鏈體系頻頻出現狀況，汽車業者紛紛計畫發展第二供應來源，汽車零組件業者從大陸擴展到東南亞或是墨西哥，降低風險。除了已在墨西哥設廠的皇田（9951）、廣華之外，光隆精密-KY也計畫前往墨西哥設廠，汽車零組件的生產版圖正快速改寫。

熱門新聞

0050好擊敗？十年來只有這兩檔勝出

高能見度績優股 吸睛

台股飄烏雲 瀰漫偏空氛圍

免疫概念股 躍多頭主打星

免疫概念股／玉山金、兆豐金 夠利

PCB廠 Q1產能穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。