大陸原紙漲聲響起 正隆紙器評估漲價、造紙股起飛

中國大陸造紙行業價格指數連續多日上漲，有愈來愈多紙企發布漲價通知，原紙漲價趨勢明顯，市場看好，大陸造紙行業上下游皆將漲價，帶動國內造紙股今日漲勢，買盤主要點火正隆（1904），激勵正隆股價盤中來到23.25元，漲幅逾7%，另外，永豐餘（1907）、榮成（1909）股價也在紅盤震盪。整體造紙類股指數今盤中來到210.46點，漲幅逾3%，居上市櫃類股之冠，並來到11個月來新高位置。

中國大陸近期有愈來愈多紙企發布漲價通知，漲價原紙以箱板紙、瓦楞紙為主，部份地區的廢紙價格也開始漲價。業者表示，漲價的因素包括目前願意收廢紙的人少、原料運輸困難、工廠復工成數不高，都是造成原料短缺的原因，在原料稀缺下，造成產業鏈漲價動能。

正隆表示，中國大陸上周已有多家紙廠發布漲價通知，原紙漲價幅度在人民幣50-150元之間，正隆目前在大陸有9家紙器廠，計畫3月初也會評估漲價，預估幅度在1-2成，主要反應成本。正隆目前大陸紙器廠雖已拿到復工許可，但不少人員還在進行隔離，因此實際開工率約只有6成，預計要到3月初，隔離期結束後才能全面開工，屆時整體市場的供需情勢也會更明朗。

正隆表示，由於中國大陸目前面臨廢紙無人收的窘境，在缺乏原料下，是造成漲價的主因，但從需求端來看，目前因各工廠還在陸續恢復開工階段，還未看到暴量的需求。正隆位於中國營收占比約3成，工廠位於青島、成都、漳州、上海、天津、鄭州、廣東與昆山等地，全數為紙器廠。

榮成在湖北的3座工廠仍處於管制階段，另外包括蘇州廠、無錫廠與平湖廠也皆未復工。公司表示，本周應會開始陸續復工，目標3月可全面復工。

榮成表示，目前大陸確實有不少紙廠調漲價格，但公司計畫下周才會公告2月漲價情形。