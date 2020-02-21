文曄攜祥碩 換股策略合作

祥碩科技（5269）與文曄科技今（21）日分別召開董事會，決議以股份交換方式進行合作，雙方將以增資發行新股方式受讓對方增資發行的新股，換股比例為每1股祥碩科技普通股換發19股文曄科技普通股，預計股份交換完成後，祥碩科技將持有文曄科技約22.39%股權，文曄科技將持有約13.04%祥碩科技股權。

祥碩科技爲同時具備高速傳輸介面PCIe、USB、SATA研發能力的領導IC設計公司；文曄科技擁有廣泛的客戶基礎，對半導體市場之供需狀況、客戶營運及產品趨勢具有一定的掌握度。

雙方公司認為透過換股策略合作，整合雙方資源，更可掌握與布局5G、雲端運算、智慧物聯網、客製化晶片趨勢帶動的高速傳輸介面新應用商機。

文曄及祥碩均表示，中國加速推展電腦、伺服器及CPU的自主研發設計，祥碩科技銷售重心以美系客戶為主，對中國市場著墨較少，文曄科技與台灣和大陸主要的電腦與伺服器的代工客戶已建立起深厚的合作關係，因此雙方攜手合作將可進一步拓展市場開創新商機。

此外，經由換股合作，祥碩科技與文曄科技預計透過策略聯盟扶植具成長潛力的新創IC設計公司，祥碩科技可分享IC設計開發經驗，文曄科技可從系統整合與市場需求方面提供協助，並共同探討投資等合作機會，建立有競爭力的策略聯盟。

祥碩表示，文曄科技獲利穩健，透過股權交換，將可依投資比例認列投資收益，分享其營運獲利；文曄科技同時表示祥碩科技成長快速，透過發行新股交換，除有投資收益，亦可優化財務結構。