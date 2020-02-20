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達邦蛋白開發益生菌有成 新建漳州廠已接單與出貨

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

農業科技概念股達邦蛋白（6578）去年底取得食品益生菌廠登記證，開發水產動物用益生菌「達邦來富」，公司表示，新產品主要針對高經濟魚種午仔魚容易受鏈球菌影響做開發，疫情控制可使養殖過程更加穩定，「益生菌整合工程（ProbioSyntec）」將會是公司未來的發展核心。

此外，達邦蛋白漳州廠目前已開始作庫存出貨並接到新單，新冠肺炎停工帶來的影響在可控範圍，2月底可望完全恢復正常。

達邦蛋白表示，午仔魚是台灣重點養殖的高經濟魚種，卻容易受驚嚇、緊迫反應併發鏈球菌感染，養殖戶僅能憑藉抗生素壓制疫情避免大量損失，不僅造成食安疑慮，更影響午仔魚建立產銷履歷，無法提升產品附加價值。

午仔魚鏈球菌疫情好發於夏季炎熱氣候，以及魚生長至2~5兩重時，造成養殖戶嚴重損失，市場上卻缺乏有效的益生菌產品。「達邦來富」投入屏東佳冬午仔魚養殖區測試長達10個月，產品測試結果良好，安全高品質的午仔魚到生鮮市場上，對養殖戶及消費者來說是雙贏。

此外，中國大陸新冠肺炎疫情延燒，達邦蛋白新建的漳州廠，目前已開始運作並接到新單，新冠肺炎停工帶來的影響在可控範圍，2月底可望完全恢復正常。

達邦蛋白剛完成的第一條線產能達1200噸，規劃中的第二、三條預計下半年動工，屆時產能可達2400噸，合計漳州廠產能可達3,600噸，與台灣產能相當。

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