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疫情衝擊航運需求 榮剛、豐達科Ｑ1保守

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸廠供應大亂，也衝擊航空業需求，榮剛（5009）、豐達科坦言生產與出貨受到影響，看淡2月營收

榮剛、豐達科大陸工廠部分產能已經恢復，兩家公司觀察，短期內市場不確定性變多，3月後營收回溫的速度，還要視後續復工情況來決定，但仍看好航太長期需求。

榮剛1月營收為7.3億元，年減23.85%。榮剛表示，1月農曆春節工作天數減少，扣除春節因素，對比去年春節落在2月，營收仍小幅成長4.98%，本業表現穩定。另外，工具鋼隨著鉬、釩等金屬原料價格回升，跌價損失逐漸收斂，有助毛利率回升。

榮剛大陸工廠因新冠肺炎疫情延後開工，預計24日全面復工。榮剛坦言，會影響大陸子公司2月的交貨，後續會視復工情況來決定3月營收的回溫程度。

豐達科昆山廠17日取得當地政府同意復工，但因員工尚未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能。

豐達科指出，因昆山廠延後復工，波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，不利2月營收及本季損益，公司將力拼持穩；豐達科1月營收為2.23億元，年增3.73%。

綜觀市場現狀，榮剛表示，疫情將對航空業帶來一定程度的影響，例如波音對全球航運業示警且把新機交期延後。

豐達科則表示，市場不確定變多，航太需求短期將轉為保守。不過，就長期來看，波音、空中巴士展望維持正向看法，看好來自新機等航太需求。

榮剛 營收
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