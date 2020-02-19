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台翰處分不動產 預計處分利益2.13億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台翰（1336）今（19）日董事會決議通過決議處分閒置資產，主要是位於新北市五股區五權六路12號的建物、及新北市五股區五工段501地號的土地，交易金額3.1億元，預計處分利益約2.13億元，資金主要用途將為充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益。

台翰表示，自2014年起逐步將生產基地往東南亞市場深耕布局，目前在廠房產線設置完善程度皆在同業水準之上，主要提供模具開發設計至塑膠射出成型一條龍「全製程」的客製化服務。

台翰表示，以高穩定、高品質的設計與量產技術能力，多年都獲得Canon、Epson、Brother、京瓷Kyocera等全球市占率近五成的日系印表機/事務機客戶高度的肯定與青睞，保持良好的訂單能見度。

台翰指出，近年來積極落實接單生產基地重心往菲律賓、越南兩個廠區集中的策略，隨著產能稼動率穩步提升，不僅越南廠已持續貢獻穩定的獲利基礎，菲律賓廠也在生產效能優化的效益逐步顯現下，自2019年第3季開始營運順利由虧轉盈，為整體營運帶來正向的挹注。

展望2020年，第1季向為印表機／事務機傳統的出貨淡季，雖目前大陸疫情同時為全球產業供應鏈帶來的連鎖效應正在發酵，影響部分印表機／事務機客戶的拉貨力道，但由於9成的產能位於東南亞地區，因此，生產效能方面無受到重大影響。

台翰說，觀察目前東南亞市場現況，因中美貿易戰產生的轉單效益正逐步顯現，加上近期大陸面臨新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延，造成多家生產製造工廠停擺，為防止相關產業發生斷鏈危機，逐漸見到部分企業加速產能外移的情況，有機會使得產業供應鏈聚落更完整，創造台翰東南亞在地兩廠有利的接單環境。

台翰表示，目前菲律賓二期新廠已在去年第4季完成擴充，同時也已有部分企業積極與台翰洽談合作的可能性，期望在新客戶、新訂單的加入下，增添未來營運新一波成長動能。

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