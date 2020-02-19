台驊、中菲行及捷迅股價走揚 華航及長榮航強勁

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，讓全球產業鏈供應節奏大亂，航空貨運市場近期也出現戲劇性變化，中國也積極拚復工，重要電子零組件、醫材等產品搶進中國大陸等城市，造成各地到中國的航空貨運一櫃難求，20日航空貨運的價格將再度大漲，台驊 （2636）、中菲行及捷迅等今（19）日漲幅都近2%，航空雙雄華航及長榮航股價走勢漲勢都超過2%。

面對低迷不振的客運市場，對於航空業者來說，現在唯一可期就是航空貨運，隨著貨運市場比預期中熱絡，對於航空業者來說，就像雪中送炭，對於航空貨攬業者來說，是一個全新的商機，隨著新冠肺炎疫情，全球各地搶進上海、北京、廣州的貨相當多，但因為客機大減、機腹載貨數量大銳減，全球各地搶進上海、北京、廣州的貨都只能搶艙位。

主要是受到進中國的客機數量大減、機腹載貨數量同步銳減，如果要用純貨機，又沒有這麼多貨，各地突然出現進中國運價飆漲情況，台灣到上海價格近日可說是一日三市，運價飆漲。

業界也指出，現在各地進中國的需求都很急，但貨量都還不足以到包機，出來的貨量還是太少，要包全貨機也不見得划算，所以最近有人接到日本急單要進上海，飆出1公斤700~800日圓，這個價格已經是日本到美國的運價。

現在中國供應鏈一團亂中，能夠開工的企業都不斷想法子調零件進中國，貨攬業者也不諱言的指出，因為供應鏈大亂後，有太多趕貨的物資準備搶進中國，才會出現這種百年難得一見的奇景；業界現在也正在觀察中國貨要急著出貨的商機，搶出貨的需求會比進口還大，各家業者卯足全力等待商機。