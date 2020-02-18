達爾膚股東會通過資本公積配發股息10元 殖利率12.1％

達爾膚（6523）今（18）日召開股東臨時會，由董事長吳奕叡主持，會中通過以資本公積配發現金股利每股10元，依昨日收盤價格82.7元計算，現金殖利率高達12.1％。另外，會中核准修訂公司章程，授權董事會分派現金股利，讓股利分配政策更具彈性。

達爾膚2019年合併營收達10.14億元、年增5.32％，累計去年前三季每股純益達2.46元、年增1.1倍，吳奕叡表示，去年主要歸功於公司積極落實「品牌力+產品力+銷售力」三大營運策略，整合實體虛擬通路，提高消費者忠誠度與回購率，同時引進外部投資人調整大陸市場經營策略改善中國營運。

達爾膚去年在線上、實體通路皆有不俗的表現。包括深耕兩岸電商平台，夾帶網紅、KOL等影響力搶攻市場商機，成功創造各平台的銷售業績持續提升，隨著消費者的購物型態已有明顯轉型，線上銷售通路儼然成為各家零售業的新戰場。

此外，達爾膚在台灣地區的布局上，除了強化線上線下重要三加三的銷售通路，包含實體的屈臣氏、康是美、寶雅，以及網路的MOMO購物網、YAHOO購物中心、蝦皮拍賣，也積極透過產品功效的實證據，以及消費者親身體驗的分享，提升網路討論度，加深DR.WU的品牌力。

展望首季，達爾膚表示，公司將於2月底公布年度品牌代言人，僅管近期受到肺炎疫情因素干擾，可能影響消費者於實體通路的消費力道、減少觀光客來台人數、以及大陸地區延後復工遞延出貨予大陸公司排程，預計第1季銷售業績將受到部分影響，但觀察美容保養市場需求成長動能依舊，且「宅經濟」商機趨勢明確。