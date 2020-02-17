陽明董事長謝志堅：貨輪今年前景不必悲觀

貨櫃輪市場運價表現比預期穩盤，市場已經傳出業界2月平均減班3到4成，全力減艙捍衛運價，各家業者3月底會依市場需求進一步調整。陽明董事長謝志堅對於貨櫃輪今年貨輪前景並不悲觀，推估市場的供給還會再減，需求短期因新冠肺炎（COVID-19）影響急速降低，但長期供、需還是影響運價表現最大關鍵。

謝志堅進一步表示，疫情2月應該是高峰期，3月會開始恢復平穩，現在因為搶船屋的改裝脫硫器，會使得船舶維修的時間也被衝擊，所以市場預估供給增加3.5%可以再減；至於需求的部份，原本市場預期約2.2%，短期市場預期約減少貨量0.7%，但這個應該是短期性的影響，長期影響不大，反而是需求減少的會成為市場運價。

針對需求的部分，還是有二大因素會造成船舶大量減少，首先港口全面檢查貨櫃輪是否依規定加低硫油並祭出罰款，今年評估要進場去加裝脫硫油的船舶持續增加，大家搶裝的意願增加，變相船舶減量，讓船舶市場供需更吃緊；其次，船舶維修會船舶供給會減量，也會影響到船舶在市場運行。

市場概況的部分，陽明資深協理張紹豐補說明，亞洲線今年市況以東協及中東、紅海市場表現相對平穩，中國區間航線很慘在大家預期之內；東協市場雖然貨量也減，但比原先預期還好一點。業界考量到市場本來就很慘，大家都全力推動減艙捍衛運價，陽明也會依市場情況，一個月一個月來調整航班數。

上海航交所本周公布的最新運價，主力航線遠東-歐洲、北美跌幅都在1成上下波動；其中，遠東-歐洲航線每20呎為850美元，下跌14%；遠東到美西線，每40呎櫃目前最新報價為1423美元，跌幅為7%，遠東到美東的運價每40呎櫃2768元，跌幅為6%。