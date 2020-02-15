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江興旗下子公司 2月14日已申請復工

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

江興鍛（4528）今（15）日公告，旗下子公司江興淮安汽車部件已符合檢疫防護安全措施，並通過當地主管機關復工申請核准，同意日期為2月14日正式復工。

江興表示，因日系汽車廠及零件業大陸廠尚未全面復工，持續與客戶密切聯繫，調整出貨時間，公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施，大陸子公司江興（太倉）金屬制品有限公司及江興（淮安）汽車部件有限公司皆已收到復工核准通知，將循序漸進安排人員投入生產。

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