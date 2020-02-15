巨大1月營收47.48億元 年減1.57%

健身器材製造大廠岱宇國際（1598），旗下位於中國的嘉興廠已獲當地政府核可復工生產，岱宇預期，3月復工率可望逐步回升至七成，同時儘快安排訂單出貨排程，以降低對整體營運的影響。

2020-02-14 23:37