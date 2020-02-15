巨大1月營收47.48億元 年減1.57%
巨大集團（9921）今（15）日公布1月營收47.48億元， 較去年同期微幅減少1.57%，同時也說明巨大中國工廠復工時間。
巨大目前在全球有8座製造基地、14家銷售子公司，台灣之外最重要的生產基地在中國，受武漢肺炎疫情影響，大陸廠延後開工，捷安特電動車廠首先於2月13日復工， 捷安特中國廠、捷安特昆山廠及捷安特輕合金廠也於2月15日復工。
另，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，世界衛生組織 (WHO) 已將疫情提升為「高度」風險，考量到大家的健康，原訂3月3日舉行的巨大集團全球營運總部開幕活動將延期舉辦。
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