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陽明總經理林文博 2月16日正式退休

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

陽明（2609）今（15）日公告，14日董事會正式決議，林文博總經理自2月16日起正式退休，目前職缺由董事長謝志堅兼任，至於未來是否再有新任總經理人選，要等董事會決議。

除了總經理林文伯退休外，之前財務長及策略長全面更動，總經理一路由基層到升任財務長到接任總經理，林文伯領軍同仁一起走過最艱辛的時機，包括海運市場遭遇金融海嘯及全球海運市場大寒冬等衝擊，韓進倒閉後的如何掌握市場變化，跟同仁一起推動讓陽明在市場上更有競爭力，林文伯已經達退休年資，也認同高階主管年輕化，在個人生涯考量下，決定申請退休。

陽明也針對此事說明，高階主管的異動，目前陽明以人才培養為目標，推動高階主管年輕化，並不會有人才斷層的問題。

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