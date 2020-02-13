快訊

上海市長空降湖北救肺炎，魔都市民為何「歡慶不送」？

日本新冠肺炎再添例 東京計程車司機疑載過陸客確診

鼎炫-KY昆山廠獲復工許可 EMI材料、衡器產品上線生產

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鼎炫-KY（8499）旗下昆山隆揚廠及昆山台衡廠已獲當地政府復工許可，分別在2月11日及2月13日正式復工，兩廠是集團旗下EMI材料事業及衡器事業主要生產基地，隨著昆山廠區正式復工，所有員工將依照當地政府規定有序返回工作崗位，逐步恢復產能，加緊安排出貨，以降低疫情對營運可能產生之影響。

近期大陸地區新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，鼎炫集團在春節期間即已成立防疫指揮小組，各廠區積極落實相關防疫工作並準備相關物資。期間除密切與客戶聯繫調整訂單之出貨時程外，為因應農曆春節假期與客戶訂單需求，已與供應商做好密切溝通，備妥生產所需之存貨庫存。

鼎炫集團近年積極導入自動化生產、自動化倉儲設計等，也可有效降低人力成本，減少生產營運受此波疫情的影響。

鼎炫集團除昆山廠區已正式復工外，集團旗下淮安富揚廠與重慶川揚廠都已完成復工準備並已向當地政府提出復工申請，待當地主管機關核准後即可立即復工，集團全面復工後將持續注意疫情發展並隨時採取必要的因應措施。

疫情 鼎炫
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

凌巨陸子公司昆山和霖光電 正式復工

台郡、華通 認購火熱

台郡、華通 認購火熱

研華昆山廠 拚下旬復工三成

相關新聞

年後狂漲156％ 這一檔連11根漲停後今跌停

武漢肺炎疫情延燒下，防疫概念股在農曆年後開紅盤以來出現一波漲勢，近期則出現回檔休息，但有一檔股票，從年後開紅盤來連11根漲停，股價漲幅達156.02%，天天數萬張排隊掛單搶買，不過僧多粥少「有錢也搶不到」。

出招衝業績 統一超1月好旺

統一超昨（12）日公布1月營收227.1億元，年增8.5%，創歷史新高。統一超並自今年起推出兩大刺激來客策略，一是藉由母公司統一的生活提案「Simple-Fit」，帶動統一超各通路健康消費新趨勢；另一是咖啡品項推出分批取貨「行動隨時取」服務，跨入數位寄杯。

名軒 上季業績成長1.9倍

麗寶集團旗下上市建商--名軒開發（1442）去年第4季在兩大案完工入帳下，單季營收達2.39億元，較前年同期0.82億元大增1.9倍。

東元 強攻電動車零組件

東元（1504）昨（12）日推出電動車動力系統T Power90馬達及驅動器，搶進國際乘用車、商用車及大型巴士市場。東元董事長邱純枝透露，已與國內最大商用車製造商合作3.5噸到5噸車輛，將可成為電動車動力系統國產化的領頭羊。

東元大陸廠復工率 最高達八成

針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，東元（1504）董事長邱純枝昨（12）日表示，旗下大陸廠已於2月10日起陸續復工，廠區復工率最高可達八成，最低約三成，預估衝擊本季營收約10%。

龍邦旗下 瑞助建案熱銷

龍邦（2514）旗下瑞助營造進軍房地產市場首戰告捷，總銷15億元「瑞恩悅琚」創下60天內完銷佳績，昨（12）日開工動土，董事長張正岳信心滿滿的表示，下半年還會有新案推出。

南港配息 衝八年新高

南港輪胎（2101）預計2月底、3月初召開董事會，討論去年下半年股利發放，推估每股再配發現金0.7到0.8元，加計去年上半年已配發的0.5元，合計去年全年股利1.2元起跳，挑戰八年新高。

富邦媒 去年EPS 9.95元

富邦媒（8454）昨（12）日公告去年財報，營收518.3億元，稅後純益13.9億元，年減3.9%，每股純益（EPS）為9.95元。富邦媒總經理谷元宏表示，獲利減少，是因2018年有一次性認列利益。

葡萄王上月業績 減24％

葡萄王（1707）昨（12）日公告，受今年農曆春節提早影響，加上集團營收多來自華人區域，葡萄王1月合併營收5.75億元、年減24.02%。不過，近日新冠肺炎疫情帶動下，生技保健食品需求增加，2月營運可望穩健提升。

中橡追認6.4億權利金減損

中橡（2104）旗下龐貝氏症孤兒藥歐洲專利權發生疑義，中橡董事會昨（12）日依照會計保守原則，通過將在去年財報中追認約6.4億元的權利金收入減損，影響公司每股獲利約0.65元，恐衝擊公司去年獲利創下15年新低。中橡總經理黃柏松強調，這「不是認輸」，會繼續上訴。

1月營收／南僑-13％ 全面開工

南僑（1702）昨（11）日公布1月營收14.9億元，年減13.2％。南僑表示，由於過年前都會大備貨，而去年過年時間落在2月，今年則在1月，因過年落點不同，故營收呈現減少；至於工廠是否復工，南僑表示，各廠目前都全部開工。

1月營收／鮮活-20％ 本季有壓

鮮活果汁-KY（1256）昨（11）日公告1月營收1.99億元，年減20.7％；鮮活表示，適逢農曆春節假期，工作天數減少，以及經銷商配合物流作業，多已提前至去年12月啟動拉貨動能，導致1月營收減少逾兩成。

熱門新聞

年後狂漲156％ 這一檔連11根漲停後今跌停

5G讓三大電信榮景不再？你還在存電信股嗎

MSCI今調整權重...入摩潛力股 買盤卡位

奇力新 電感產能塞爆

陸放寬復工條件 PCB、散熱族群反彈

散熱、PCB 躍盤面焦點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。