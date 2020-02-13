喬山陸廠皆已復工 岱宇嘉興廠也在審批中

健身器材股喬山（1736）、岱宇在中國大陸皆有產能，不過，隨著工廠陸續復工或已申請復工，受新冠肺炎影響可望逐漸降低。喬山表示，上海二家子公司已取得當地主管機關核准，已正式復工，將重新調整生產計畫並安排各客戶訂單陸續出貨，目前大陸子公司均已復工。

岱宇表示，中國大陸嘉興廠受疫情影響延後復工，不過已提出復工申請並在審批中，已與客戶協調訂單遞延出貨時程。

喬山表示，因為配合新型冠狀病毒防疫工作，上海子公司喬山健康科技、喬山健身器材，原訂於2月10日復工，惟復工需取得當地主管機關核准函，目前已取得核准函，並已於2月12日復工。

喬山在台灣、中國大陸、越南皆有工廠，其中，越南廠已於去年12月完成試產，產能分散可靈活調度，因應新布局，也將中國部分產線移至越南廠。

岱宇表示，中國大陸嘉興廠主要以生產中低階家用健身器材、戶外家具等產品，集團旗下品牌的產品研發、中高階家用及商用健身器材與醫療復健等產品皆於台灣彰化全興廠，雖有部分訂單遞延出貨認列，但整體在手訂單狀況不受影響，且看好消費者對於防疫健身需求提升。

此外，岱宇表示，第1季向為全球健身器材市場舉辦重量型展會期間，因此針對旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT及UFC等多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品，並強化結合連網、雲端數據與AI等軟體技術投入，有助於大幅提升產品附加價值。

另一方面，岱宇將於第1季完成北美第一大電商健身器材品牌SOLE的併購，並將開始挹注集團營收貢獻，有助於對於集團布局北美線上電商、線下實體零售通路銷售表現。