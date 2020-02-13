騰輝-KY 1月營收4.44億元 月減3.9%

CCL（銅箔基板）廠騰輝電子-KY（6672）今（13）日公布1月營收4.44億元，月減3.9%、年增6.1%，儘管農曆春節工作天數減少影響，但仍較去年同期成長。

騰輝指出，雖然農曆春節假期落在今年1月，騰輝1月訂單仍然持續成長，因此營收仍較同期向上攀升。公司過年期間仍然持續生產，維持六成以上產能。

新型冠狀病毒疫情延燒，中國大陸地區全面延後開工，騰輝蘇州厰全面備戰，成立疫情控制指揮小組，各家子公司本周陸續復工，騰輝蘇州厰也已經全面復工，一方面加緊訂單生產，並與供應商及客戶協調進出貨時程，另一方面在防疫措施更是做到最嚴密的保護，至目前沒有任何員工有發現感染個案。

騰輝在大陸的生產據點主要以蘇州厰爲主，并且還有江陰及深圳2個工厰，產能各約5%，而蘇州是最重要生產基地也占據了80%的產能。

客戶陸續復工，公司將持續密切關注疫情狀況並與客戶積極洽談出貨事宜，2月目前雖有影響，但目前產能還是可以完全滿足客戶需求。