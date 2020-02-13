出招衝業績 統一超1月好旺

統一超昨（12）日公布1月營收227.1億元，年增8.5%，創歷史新高。統一超並自今年起推出兩大刺激來客策略，一是藉由母公司統一的生活提案「Simple-Fit」，帶動統一超各通路健康消費新趨勢；另一是咖啡品項推出分批取貨「行動隨時取」服務，跨入數位寄杯。

適逢跨年與農曆春節檔期，統一超元月以福袋、全店集點、鮮食、零食、飲料等行銷活動炒熱買氣。此外，轉投資的悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)營收皆較去年同期營收成長約一成，菲律賓7-ELEVEN店數也持續成長。

除了展店和春節檔期加持之外，統一超表示，7-ELEVEN今年1月在高雄開出第二家「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店及去年底台南首家「Big7」陽光城門市，帶動相關區域營運成長約達兩至三成以上。

統一超1月全台店數也較去年同月增加306家，達到5,712家店。轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，截至今年1月底共2,880家門市，較去年同期成長320店。

統一超今年初有兩大刺激來客的策略，包括母公司統一日前宣布，首度結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出生活提案「Simple-Fit」，透過全台7-ELEVEN、康是美、BEING fit設立專區，提供消費者所需營養鮮食、保健選擇及簡易運動，讓消費者能選擇出適合自己的飲食、運動及保健觀念。

其中全台7-ELEVEN針對健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求、夯減醣優質蛋白，推出了相關鮮食，除了鮮食外，也會推出營養補品集中專區，販售如乳酸菌等的保健食品，可望成為另一個刺激來客率的策略。

7-ELEVEN也在昨推出CITY CAFE、CITY PRIMA指定咖啡品項，可分批取貨「行動隨時取」服務，從傳統登記杯數「小白單」，跨入數位寄杯。7-ELEVEN表示該服務需使用OPEN POINT App，可購買十杯、30杯、50杯，50杯更有74折，目前只能A店買、A店取，2月底將可跨店取。