風電產能到位 世紀鋼：貢獻七成營收

世紀鋼（9958）離岸風電產能今年陸續投產，帶動營收，一月營收為3.31億元，年增232.05%。世紀鋼表示，隨著風電新產能陸續到位，進入量產，依照完工進度認列營收，一月風電事業營收占比攀升至七成，下半年預估營收進一步放大。

世紀鋼拿下國內多個離岸風電水下基礎訂單，在手合約達數百億元，包括沃旭能源81支水下基礎基樁，哥本哈根基礎建設基金（CIＰ）62支管架等。2019年，世紀鋼進行產能調整，桃園觀音廠增加風電產能比重，生產水下基礎零組件，送往台北港組裝，下半年開始貢獻營收。

世紀鋼表示，2019年全年風電事業約有8億元營收入帳，幾乎占營收一半，2020年預計進一步放大，營收占比預估來到七成。現階段而言，風電事業的營收主來自桃園廠。

就交貨時程來看，配合沃旭大彰化東南、西南兩座離岸風場於2021年開始興建，世紀鋼今年預計趕工，並陸續認列營收，明年正式交貨。世紀鋼預計，今年第三季將進入入帳高峰，最遲明年首季出貨完畢。

傳統鋼構方面，因產能調整緣故，產能相對吃緊，重心轉移至雲林廠，年總產能為8萬噸，現在稼動率約五成，未來將攀升。公司目前在建工程約30多億元，且去年新接台中商銀辦公室及旅館工程訂單，以及新光鋼桃園物流中心訂單，今年業績無虞。另外，電子業擴產動作持續，還有營建工程增加，為需求帶來支撐，公司看好接單展望。