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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

台虹大陸子公司 將配合當地政府陸續復工

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響， 台虹（8039）代大陸子公司公告春節復工日期延後，目前各子公司已向政府提出復工申請，除深圳台虹電子有限公司珠海分公司已復工外，餘將配合政府防疫作業及復工通知辦理。

台虹指出，旗下子公司台虹科技（昆山）有限公司、深圳台虹電子有限公司、如東富展科技有限公司，原配合中國所在地政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作發布延後復工時間至2月10日。

台虹表示，目前各子公司已向政府提出復工申請，除深圳台虹電子有限公司珠海分公司已復工外，其餘將配合政府防疫作業及復工通知辦理。

對於因應措施，台虹指出，將通知客戶調整出貨時間。且持續密切注意當地疫情，督導各公司做好防疫措施。

台虹日前公告元月營收5.2億元，較上個月衰退21.3%，但比去年同期增加6.2%。其中，電子材料事業營收為5億元，較上個月減少21%，但比去年同期增加8.8%。

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