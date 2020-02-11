防新冠肺炎 美麗概念股另闢戰場攻宅經濟

羅麗芬-KY（6666）公告1月合併營收4,974萬元，年減17%，公司表示，主要因農曆春節假期長，營收較去年同期減少。配合新型冠狀病毒防疫工作，公司將分管理單位、後勤員工及市場人員自2月10日起三階段陸續復工，並強化線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》和養生品牌《綺易康》盼能趁勢崛起，為今年挹注業績。達爾膚（6523）公告1月合併營收6,971萬元，年減少29.7%，主要因大陸轉投資公司不再併入合併營收，以及去年同期有多項新品推出墊高營收基期表現。

羅麗芬表示，今年農曆春節落在1月，中國大陸物流在農曆年前提前停運，1月的工作天數相較去年同期少了約1/3，因而受到影響；2月份配合新型冠狀病毒防疫工作，預期營運會有一定期限影響，但面對中國大陸消費成長力道趨緩、新消費時代來臨，已預先布局，在去年底推出新零售品牌《伊姿佰EasyBio》，於天貓、京東等品牌網路商城上線。此外，養生品牌《綺易康》運用的理療配方與養生療法助女性面對婦科調理，為現有的市場版圖做橫向發展。

達爾膚也表示，僅管近期受到肺炎疫情因素干擾，可能影響消費者於實體通路的消費力道、減少觀光客來台人數、以及大陸地區延後復工遞延出貨予大陸公司排程，預計第一季銷售業績將受到部分影響，但觀察美容保養市場需求成長動能依舊，及「宅經濟」商機趨勢明確，將以「品牌力+產品力+銷售力」營運策略，深化經營線上線下通路，力求營運保持穩健發展。