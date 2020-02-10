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菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

興富發1月營收5.58億 年減逾七成

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導

興富發建設1月營收達5.58億元，較去年同期20.48億元大減72.7%；興富發表示，1月營運降低主因「台科段」、「新富段」新案在春節前交屋過戶認列，以致單月營運衰退。

興富發去年預售加上成屋共賣出約600億元，其中預售480億元、成屋約110億元左右，將在未來二到三年陸續認列；興富發表示，今年興富發建設預售推案量約在400~500億元，今年業績部分因新完工案量高於去年，因此今年業績將優於去年表現，且2021、2022年是營運認列高鋒期。

興富發近年啟動多角化發展，高雄悅誠廣場營運後成為第一個商用百貨，接下來二到三年還有金山、台南、高雄飯店陸續試營運，其中台南雅樂軒預計2021~2022年完工、房間數約120間，金山凱悅溫泉飯店預期2022年完工，該案已取得建照，房間數約202間，高雄則是飯店結合住宅一起銷售，預計2023~2024年完工，房間數約196間。

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