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聚焦東協受疫情影響小 泰昇-KY估2月可恢復高成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

泰昇-KY（8480）公告1月單月合併營收1.44 億元，年減12.85%，月減22.91%。公司表示，主要受農曆春節假期影響，工作及出貨天數減少所致。由於泰昇-KY主力市場在東協國家，預估其元月及2月營收合併計算仍可達年增雙位數成長表現，受疫情影響有限。

泰昇-KY表示，今年元月適逢農曆春節假期，工作及出貨天數相較去年同期大幅減少，因而營收呈現年減的情況，預估2月出貨天數正常即可恢復高成長。另主要原物料價格仍處低檔，且公司推行的成本精實專案逐漸展現效益，預估毛利率及獲利可保持上季高水準。

泰昇-KY指出，公司所處主力市場東協國家包括越南、柬埔寨、泰國及緬甸等未受疫情影響太多，末端消費力道正常，而公司各產品皆聚焦抗菌功效，尤其正推出新抗菌、消毒的濕紙巾鋪貨上市，助攻爭取更大商機。供應鏈方面，公司部分上游供應鏈在大陸，但均未在封城地區，故原物料供應不受影響，另公司也已於1月30日正式開工，產銷情況正常。

展望今年營運表現，泰昇-KY表示，除了越南、柬埔寨、泰國及緬甸等東協主要市場將隨著經濟穩定增長帶動紙尿褲市場持續高速發展之外；去年第四季新上市高毛利產品成人復健褲及女性衛生棉將逐步拓展市場，預估將為今年營收及獲利成長帶來新動能，另公司將加強研發動能推出綠能環保無毒抗菌高附加價值新產品，進攻高端歐美新市場。整體而言，將維持往年步調持續高成長。

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