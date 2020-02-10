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售地收入入帳 遠雄一月營收年增2倍

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

遠雄（5522）一月出售土地收入入帳，單月營收為35.94億元，年增200.03%。遠雄上半年除靠成屋銷售外，另有總銷17億元的台南「新園邸」新完工建案，預定第二季開始認列，挹注營收成長。

遠雄去年九月董事會通過授權董事長在15億元額度內，處分大台北地區未能及時推案的營建用地。之後，遠雄於去年11月公告以32.2億元的價格，出售上千坪的新莊副都心土地，每坪單價約194萬元。

該土地處分利益預計為5800萬元，遠雄稱將於第一季認列；推算下來，每股貢獻度為0.07元，亦挹注遠雄上半年業外表現。遠雄2019年前三季累計每股稅後純益（EPS）為2.59元，較2018年同期的2.05元來得好。

遠雄上半年新完工建案僅「新園邸」一案，其他業績將靠成屋銷售，包括汐止廠辦「U-Town II」以及新莊豪宅案「遠雄九五」等，目前待售金額約200億元。不過，自下半年起，內湖「遠雄謙御」、新竹「遠雄新苑」、台中清水「遠雄之心」，還有中和「馥桂園」及左岸系列等案將陸續完工，全業績有望進一步向上。

此外，法人看好大巨蛋有望第二季取得建照並全面復工，屆時不僅可減損遠雄多年因巨蛋產生的業外損失，還可提高淨值及股價表現。等到大巨蛋正式營運後，還可為公司帶來穩定的租金收益。

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