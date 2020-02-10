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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

淘帝-KY延後至2月15日復工 強化電商通路

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

淘帝-KY（2929）為中國大陸的十大童裝品牌之一，該公司今表示，原配合地方政府政策延至2月10日開工，但隨疫情發展及目前申請復工進度，調整復工日期預計為2月15日，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

淘帝-KY表示，主要供應商配合所在地福建省地方政府的要求及目前申請復工進度，調整復工時間為2月10日至2月15日之間。各代理商門市配合各所在地政府的要求，24個代理商調整開業時間為2月10日至2月14日之間，目前有1個代理商開業時間已向所在地政府申請，待核准後確定。

此外，淘帝-KY也積極布局新零售，公司表示，隨著網紅直播新電商銷售型態崛起，透過網紅累積粉絲量可有效率提升消費者與品牌之間的連結，進而達到粉絲購物轉換率，預估2020年中國網紅電商市場規模將持續成長，占整體電商比重提升至11.5％。

淘帝-KY近年集團積極拓展線上電商銷售表現，2019年全年電商營收比重，較2018年的4％進一步提升至7％，為深化中國線上銷售布局，將於今年第一季正式推出聚焦線上銷售的「Mini Topbi」次品牌，亦規劃培育TOPBI品牌自家網紅，以期強化品牌與消費者社交互動並拓展銷售渠道。

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