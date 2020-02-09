投資除菌棒 台塑化變防疫概念股

台塑化意外變身「防疫概念股」，旗下轉投資的福機裝（ＮＫＦＧ）公司，與日本的諾貝爾物理獎得主天野浩教授合作，開發出獨門的ＵＶ-ＬＥＤ殺菌技術，新推出一款除菌棒，號稱一秒鐘完成殺菌，讓口罩重複使用，在網路上熱賣，成功為台塑管理中心常委王文潮的新事業打響第一砲。

因應國內口罩供給吃緊，網路上傳授各種如何讓口罩能夠重複使用的教戰守則。台塑化轉投資的福機裝新推出一款殺菌棒，在沒有大肆宣傳的情況下意外熱賣，還被網友封為「攜帶式除菌神器」。據了解，最近不少台商為了復工準備，紛紛搶購。

王文潮日前得意表示，比起傳統的紫外線消毒，福機裝的ＵＶ-ＬＥＤ為深紫外光，短時間幾乎可把所有細菌病毒殺光，且通過日本認證；由於ＬＥＤ燈不需預熱，只要一秒鐘就完成殺菌。由於深紫外光的波長短、密度高，較適合應用在小面積殺菌，此次國內口罩短缺剛好派上用場，讓口罩重複使用。

福機裝的ＵＶ-ＬＥＤ技術不只應用在殺菌棒，公司正準備推出全球首款搭載除菌功能的掃地機器人，預計本月量產。為此，農曆年前的「台塑四寶」尾牙，王文潮特別場場必到，親自當起超級推銷員，帶著掃地機器人當做尾牙贈品，順便宣傳推銷。

王文潮還說，ＵＶ-ＬＥＤ未來也將瞄準水處理、農業等工業應用。