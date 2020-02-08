亞光-23% 近四年低點

特力（2908）昨（7）日公告，總經理童至祥退休，職務由董事長李麗秋暫行代理，特力表示，童至祥去年已在特力任職十年，當時即能榮退，但因美中貿易戰持續，導致業務繁忙，故延至今年退休。至於總經理的人選，由於特力總裁何湯雄之女何采容目前擔任特力集團營運長，是否會由二代接班？特力表示，公司經營必須考慮股東和利害關係人的最大利益，也會持續培養接班梯隊，只要能勝任公司經營，無論是外部經理人或是特力家族二代都是考慮人選。

2020-02-08 06:38