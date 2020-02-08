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亞光-23% 近四年低點
光學鏡頭廠亞光（3019）昨（7）日公布元月營收10.08億元，月減23%，年減32.5%，為近四年來單月低點。亞光表示，主要因元月逢農曆過年，工作天數僅18天。
因應武漢肺炎疫情，亞光表示，大陸廠復工時間延後至2月10日，內部已做好萬全準備，包括疫區回來的員工將進行必要隔離措施，原物料供應已調查因應。另一方面通知客戶調整出貨時間和地點，持續密切注意當地疫情，產能調整至緬甸等其他生產基地協助生產。亞光昨天股價收85.4元，下滑2.6元，外資法人連四日賣超。
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