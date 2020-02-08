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佳凌-3% 連三月下滑
光學鏡頭廠佳凌（4976）元月營收7,572萬元，月減3.7%，年減42.2%，連三個月下滑，為近年單月低點，主要因農曆過年工作天數較少。
佳凌去年面臨全球車市狀況不佳，加上投影機等業務表現疲弱，整體營運不如預期，去年營收12.4億元，年減26.58%，公司並實施庫藏股，今年元月初公告已買回1,517張，每股均價28.02元。佳凌昨（7）日股價收23.15元，下滑0.6元。
佳凌原本業務聚焦數位相機鏡頭，因應相機市場萎縮，近年積極衝刺車用市場，營收占比約一至兩成。
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