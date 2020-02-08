豐興-45% 春節影響
豐興（2015）昨（7）日公布1月營收，受春節假期影響，單月交出15.7億元成績，月減36.4%、年減45.1%。因該公司本周連降兩次廢鋼收購價，市場預期下周鋼筋新盤價恐有每公噸500元的跌價空間，不利短期營運表現。
豐興表示，從上個月營運情況來看，主要是春節假期七天的連休暫停出貨，使得鋼筋、小型鋼材等產品實際銷售量普遍下滑。
豐興1月營收為15.7億元，月減36.4%，年減45.1%，1月稅前盈餘為1.49億元。豐興昨日下跌0.4元，收53.2元。
展望營運前景，豐興指出，最近國際原料面出現大幅波動，作為高爐用的鐵礦砂因大陸武漢肺炎持續擴大延燒影響，行情急速重挫，進而使得廢鋼大買家土耳其鋼廠加快腳步摜價廢鋼報價，拖累國際廢鋼走勢。
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