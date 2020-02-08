亞德客-24% 延後開工
氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（7）日公布1月集團自結合併營收8.88億元，月減40.7%、年減24%；亞德客表示，主要因為中國新年假期，影響單月工作天數較去年同期減少八天所致。
此外，受大陸武漢肺炎疫情影響，公司考量配合所在地政府防疫政策，及為提供員工較健康安全的工作環境，同時確保公司營運效率，決定大陸各子公司開工日期延後至2月17日，並視疫情後續發展再做適當調整。
亞德客表示，由於工作天數減少，2月份營收將不如預期，影響程度需視疫情後續發展，以及客戶端的員工回工率而定。亞德客去年合併營收158.96億元、年增2%，毛利率為46.7%，較2018年48.29%減少1.59個百分點，營業利益率為25.3%，稅後淨利27.26億元、年減4%，每股稅後純益14.42元。
法人指出，雖然亞德客中國產能占比高達90%，但公司在手製成品庫存達二個月，預期在中國城市陸續解除封城後，將可彌補生產損失。
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