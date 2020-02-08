廣越-18% 全年審慎樂觀

高級羽絨衣代工大廠廣越（ 4438）7日公告1月份合併營收7.27億元，主受工作天數影響，今年1月適逢農曆新年工作天數較少之影響，營收較去年同期下滑18.57%左右。目前廣越越南各廠1月31日即已正常開工、大陸廠則是按照以往皆為元宵節後開工的慣例，今年預定2月10日周一開工。

廣越目前第一大產區為越南，其次則為大陸廠，至去年為止，廣越共487條產線中約92條在中國，公司大陸各廠區歷年來本就在元宵節前後開工，今年既定的上班日就是2月10日，因此生產出貨的時間與武漢肺炎疫情無關。

廣越昨日下跌1.5元，收137元。

廣越2020年度主成長力道將會是運動品牌掛帥，包括Adidas、Nike及UA等，戶外品牌Patagonia近兩年皆呈現兩成以上成長、2020年目前預估將會小幅下滑藉以消化庫存，其餘品牌將呈現與去年相當之水平。

由於廣越羽絨服飾之研發工藝、技術品質、款式翻新及產品含金量均居高級羽絨服之領先地位，除了2020年ASP平均單價持續調漲外，廣越總經理吳朝筆對2020年全球版圖之全年業績及獲利表現皆持審慎樂觀以待。

廣越為世界規模最大的羽絨衣代工廠，2019年度營收162.58億元、年成長22.42％，創歷年新高。2019年度主要成長力道為前四大客戶Patagonia、Adidas、Nike及The North Face。