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百和-43% 加速口罩擴產
百和興業-KY（8404）昨（7）日公布1月自結營收3.27億元，較去年同期減少43.5%，主要因為1月農曆春節連假致工作天數減少所致。
武漢疫情持續升高，百和興業去年底跨足口罩等醫療衛材領域，意外趕上這波市場需求，旗下無錫百衛科技口罩訂單大爆滿，集團正加速擴產腳步，初估一年可為集團貢獻10億至15億元營收。
無錫百衛共規劃十條口罩產線，目前已有4條開出，合計日產5萬片口罩；而隨著相關模具陸續到位，預計3月起十條產線即可全線投產，如果產線全開，口罩日產可達20萬至25萬片。
百和興業生產的口罩，除自有品牌口罩已在中國電商平台販售外，另外也供應面料及鬆緊帶給飛利浦的電動空氣濾淨口罩。面對疫情升溫，百和興業表示，雖工廠至2月10日才復工，但口罩產線並未停工，已加班趕工生產中；而其餘皆為停工狀態，復工後將加班補上停工期間產能，預期對第1季營收不會有太大影響。
而在房地產部分，百和興業推出的建案已全數銷售完畢，將於今年上半年陸續認列。
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