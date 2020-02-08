台肥董座 陳添壽接任
台肥（1722）昨（7）日公告法人代表異動。原行政院農業委員會代表人康信鴻，改換現任行政院農業委員會副主任委員陳添壽，下周三正式生效。
陳添壽預計11日卸任行政院農業委員會副主任，12日正式接任台肥董事長一職。
台肥去年3月就傳出董事長將異動，外傳由民進黨新潮流派的陳金德接手，但因外界批評聲浪過大，最後無疾而終。
台肥昨日在公股法人代表農委會改派代表人為陳添壽之後，台肥董座也同步確立，擺脫一切外界紛擾，專注公司營運。
陳添壽在漁業擁有超過20多年資歷，曾擔任漁業署署長，之後在農委會擔任副主委一職，預計下周三農委會改派代表生效後，陳添壽順勢接任台肥董事長。
台肥昨日收在47.3元，下跌0.65元。
外界預期，陳添壽上任後，將貫徹政府政策，包含照顧農民，甚致肥料補貼，以及大力推動執行政府新南向政策。
台肥除了肥料化工事業外，龐大土地資產成為市場亮點，目前南港C2開發案預計2023年完工，有機會在2024年貢獻收益。
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