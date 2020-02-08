特力 總經理童至祥退休

特力（2908）昨（7）日公告，總經理童至祥退休，職務由董事長李麗秋暫行代理，特力表示，童至祥去年已在特力任職十年，當時即能榮退，但因美中貿易戰持續，導致業務繁忙，故延至今年退休。至於總經理的人選，由於特力總裁何湯雄之女何采容目前擔任特力集團營運長，是否會由二代接班？特力表示，公司經營必須考慮股東和利害關係人的最大利益，也會持續培養接班梯隊，只要能勝任公司經營，無論是外部經理人或是特力家族二代都是考慮人選。

特力昨日股價收20.2元，下跌0.2元。

童至祥台大外文系畢業，曾於美國哈佛大學、菲律賓亞洲管理學院接受高階經理人培訓。她最為人知的是在台灣IBM公司的工作經歷，由IBM行政秘書，一路升任台灣IBM總經理，是台灣IBM成立50年首位女總座。

2009年從IBM申請退休，同年出任特力集團執行長，原總經理李麗秋升任董事長，當年更打破特力成立30年來，皆由創辦人何湯雄及李麗秋夫婦擔任總經理的紀錄，更讓特力從家族企業逐漸轉向公司化經營。

童至祥去年已在特力任職十年，去年就能榮退，不過因逢美中貿易戰，加上去年特力決定退出中國大陸市場，因此延至今年退休。

特力集團是台灣最大的貿易商，且擁有特力屋、和樂等裝修家具通路，集團總裁何湯雄今年在尾牙時表示，雖然今年景氣具挑戰且前景未明，不過他相信，今年台灣貿易、零售兩大核心事業方面，零售會愈來愈好，將拚轉型，將台灣零售建立出消費者服務平台是目標；而貿易仍會是成長動力，今年沒有大陸虧損拖累，營收目標上看400億元。