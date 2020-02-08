國光 單月績增25倍

疫苗大廠國光（4142）昨（7）日公告1月營收為3.57億元，再創單月營收歷史新高，年增2,588.4%，國光表示，這是因銷售國內四價流感疫苗所致。

針對武漢肺炎疫情日趨嚴重，國光生技表示，在一個月前即成立專案小組，對「新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）」的疫苗開發進行研究，希望在最短的時間內完成開發，以配合國家防疫政策。國光昨日股價收27.5元，上漲1.1元。

國光表示，武漢肺炎已感染數萬人，導致數百人死亡，值得觀察的是，這次新型冠狀病毒疫苗的研發工作，在新病毒確認之後短短數小時就開始了，與過去截然不同。法人分析，雖此次的武漢肺炎疫情恐無法對國光生技的營運在短時間產生立即性的效益，但以國光生技為已經獲得歐盟及美國認證的人用疫苗製造廠，在這次突然的公衛事件發生後，必定加重國光生技在產業界的重要性。目前國光生技的充填產線產能已達滿載，第二條充填線預計將於2021年第3季啟用，可望帶動充填總產能擴大至目前產能四倍，其第二條充填產線啟用後可望帶動營運及營收的起飛。

另考量國內長期需求及外銷商機，國光生技已宣布啟動「全方位生技廠區」計畫。