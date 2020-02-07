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和泰車1月市占創六年來新高 股價逆勢抗跌

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

2020年開春元月雖然有農曆春節假期影響和泰車（2207）代理的TOYOTA（含LEXUS）依舊繳出佳績，1月登錄1.51萬台，占有率38.3%創下六年來新高，今（7）日股價逆勢漲，來到669元，盤中上、下振幅達4.26%。

春節期間大家拿到年終獎金會開始陸續換車，今年1月車市的表現還是比市場預期出色，雖然現在有武漢疫情，但觀察這幾天來店客戶，大概約減少二至三成，但買氣比預期好，發現上門的客戶，都是有心想要買車的群眾，看車後經業代主動連絡，客人買車的速度反而比過去還快。

汽車銷售業者也不諱言的表示，隨著疫情，不少人心態會認為坐自家的車子，比去擠公車、捷運還安心，反而激勵原本想觀望的買盤進場買車。

和泰車代理的TOYOTA（含LEXUS）年增率3%、較上個月比6.4%，較其他車廠表現還出色，展望2020年，和泰車認為，今年是汰舊換新政策最後一年，車市應該還是要銷售很好，雖然有疫情影響，但是消費者買車的速度比預期快，目前車市還是樂觀看待。

和泰汽車預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台。和泰汽車今年小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市佔率32.5%，另商用車目標為8,000台，挑戰成為商用車新世代霸主。

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