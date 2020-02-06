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返台夫婦居家檢疫未滿落跑！想闖金門小三通遭活逮

疫情攪局 台塑、台化下修Q1營收預估將衰退

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

面對武漢肺炎攪局，台塑（1301）、台化今（6）日認錯下修第1季營收展望，預估將比去年第4季下滑，但認為庫存回補行情並沒有消失。

台塑董事長林健男表示，石化同業因庫存偏高已開始減產因應，加上3月起亞洲輕裂廠進入密集歲修期，供給將減少，只要疫情能夠獲得控制，石化品需求及行情將逐漸增溫。

南亞董事長吳嘉昭甚至認為，往年農曆春節假期，大陸加工業本來就要到元宵節過後才會陸續正常生產，時間點與這次延期開工的2月10日差不多。現在就看疫情能否有效控制住？如果下游客戶能順利復工，交通運輸恢復正常，加上南亞的電子材料需求暢旺，南亞2月營收甚至有機會略高於1月。

「台塑四寶」今日公布1月營收成績單，但受到武漢肺炎疫情擴散影響，每月一次的業績說明會取消，改以新聞稿書面的方式說明業績。

其中上月業績說明會，台塑逆勢上修認為第1季營收會比去年第4季成長，林健男今日「認錯」，表示農曆年前，因中美已於元月15日簽署第一階段貿易協議，加上客戶庫存偏低，市場買氣明顯提升，原本確實看好年後的庫存回補行情。

不料，春節期間碰上武漢肺炎，而且疫情擴大，使得大陸工廠開工時間延後至2月10日，客戶需求銳減，且卡車運輸也受疫情限制，影響交運量，加上國際油價受疫情影響疲弱不振，台塑各產品的價格都受到影響。

台化副董事長洪福源今日也同樣修正台化第一1營收看法，從原本略高於去年第4季，下修為低於去年第4季。

洪福源表示，1月23日中國大陸宣布武漢因疫情封城後，雖然仍在春假期間，但市場氣氛驟變，多數石化品價格在短短半個月跌幅都達一成左右。

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