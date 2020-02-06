台塑四寶1月營收年減15.3% 台塑、台化衰退近三成
「台塑四寶」今（6）日公布1月營收成績單，合計四大公司1月營收1,169億元，年減15.3%，比起去年12月則是持平，其中以台塑（1301）、台化衰退幅度較大，年減率都將近三成。
台塑1月營收138.58億元，月減11.4%，比去年同期重摔28.9%；台化元月營收226.47億元，月減7.1%，年減率同樣高達28.8% 。
台塑主管說明，元月主要受到農曆春節影響，大部份下游加工客戶提前停工減少購料，出貨天數減少。
加上中國大陸武漢肺炎疫情蔓延，運輸受阻，且上游客戶開工時間延後，台塑1月包括PVC、PP及PE銷售都減少。
台化1月也是量價齊跌，其中售量方面，去年發生事故的麥寮芳香烴三廠（ARO-3）目前仍以85%運轉，未達全能運轉，導致PX（對二甲苯）減少外售，萃餘油回售台塑化也減少。
在售價方面，主要石化市場趨於保守，加上中國大陸新增產能投產、買氣下跌，除了丙酮因同業減產價格回升，所有產品價格皆低於去年同期。
「台塑四寶」1月營收以台塑化表現最佳，台塑化元月營收581.11億元，年減6.03%，但比去年12月逆勢月增一成，創下八個月新高。
南亞方面，1月營收223.13億元，年減10.7%，較去年12月下滑6.8%。
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