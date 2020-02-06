快訊

「沒人想生病」首例武漢肺炎患者出院 手寫信道謝：在台灣很幸福

禁令太突然…寶瓶星號還在外海 上千名台灣人恐回不來？

台塑四寶1月營收年減15.3% 台塑、台化衰退近三成

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

「台塑四寶」今（6）日公布1月營收成績單，合計四大公司1月營收1,169億元，年減15.3%，比起去年12月則是持平，其中以台塑（1301）、台化衰退幅度較大，年減率都將近三成。

台塑1月營收138.58億元，月減11.4%，比去年同期重摔28.9%；台化元月營收226.47億元，月減7.1%，年減率同樣高達28.8% 。

台塑主管說明，元月主要受到農曆春節影響，大部份下游加工客戶提前停工減少購料，出貨天數減少。

加上中國大陸武漢肺炎疫情蔓延，運輸受阻，且上游客戶開工時間延後，台塑1月包括PVC、PP及PE銷售都減少。

台化1月也是量價齊跌，其中售量方面，去年發生事故的麥寮芳香烴三廠（ARO-3）目前仍以85%運轉，未達全能運轉，導致PX（對二甲苯）減少外售，萃餘油回售台塑化也減少。

在售價方面，主要石化市場趨於保守，加上中國大陸新增產能投產、買氣下跌，除了丙酮因同業減產價格回升，所有產品價格皆低於去年同期。

「台塑四寶」1月營收以台塑化表現最佳，台塑化元月營收581.11億元，年減6.03%，但比去年12月逆勢月增一成，創下八個月新高。

南亞方面，1月營收223.13億元，年減10.7%，較去年12月下滑6.8%。

台塑化 營收 台化
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台塑：生產基地寧波廠 正常運作

台塑四寶 補貨行情落空

台塑四寶業績發表會 庫存回補聚焦

南亞台化投資案今年完工 總產值有望逾600億元

相關新聞

亞德客去年EPS 14.42元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（5）日公布去年自結合併損益，合併營業毛利74.25億元、毛利率46.7%，集團合併稅後淨利27.26億元、年減4%，每股稅後純益14.42元，獲利為歷史第三高。

聚陽上月業績 微減

成衣大廠聚陽（1477）昨（5）日公布元月營收20.92億元，年減2.4%，比起去年12月也只小幅下滑1.9%，表現相對抗跌。

海悅1月營收 增2.6倍

代銷產業龍頭海悅國際（2348）昨（5）日公布1月營收1.7億元，創歷年同期新高，已連續五個月創歷史同期新高。海悅表示，1月適逢農曆春節假期，受惠包銷個案包括土城區「土城日月光」、新店區「宏普中央公園」、中壢區冠德青璞匯」、龜山區「竹城A7甲子園」等案，推升1月營收年增率達261.57％。

高鐵 上月營收攀峰

台灣高鐵（2633）昨（5）日公告1月營收44.88億元，年增19.1%，創歷史單月新高。高鐵表示，受惠於今年1月的大選、春節、年底聚會增加三大因素，推升1月營收繼續成長。

中聯資利多 基本面向好

新年度開展，中聯資源（9930）營運基本面向好，包括高爐水泥需求延續，以及國家環循經濟政策推動，都有加分效果；但另一方面，一般社會對轉爐石仍有許多誤解，成為中聯資源的潛在風險，需見招拆招、轉危為安。

信昌化打虧 要減資54％

台泥集團旗下生產酚、酮系列石化原料的信昌化（4725）連年虧損，昨（5）日董事會決議減資以彌補虧損，減資比例約54.78%，減資後股本將從原本29.2億元瘦身為13.2億。

益航 將實施庫藏股

益航（2601）昨（5）日公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回股份占公司發行總數的1.59%，本次買回1萬張庫藏股，平均買回區間價格為8.5至9.9元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

東元 搶進電動車供應鏈

東元（1504）電動車動力系統搶進電動車、自駕車供應鏈，今年業績將可倍增；新添全新T Power 90馬達及驅動器等的產品，增加成長力道。

華固1月營收近4億 年減23％

華固建設（2548）1月營收達3.91億元、年減23.2%；華固建設表示，今年業績主要來源以總銷80億元、位於台北市大直商辦案「國票金融大樓」，目前僅剩一層可售，全案將在今年第2季完工，將是推升今年營運利器。

熱門新聞

友達八點發布重訊 說明公開收購案

友達宣布 以每股57元公開收購凌華5-30%股權

經濟解析／武漢肺炎疫情延燒 防疫概念股還可以買嗎？

外資逢反彈落跑 連二賣

公股連五買 台股拉尾盤

漲價概念股 法人挺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。